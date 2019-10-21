Trabzon'da asayiş denetimleri
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, 47'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 78 şahıs, 472 araç, 14 iş yeri, 6 metruk bina ve 28 parkın kontrol edildiği belirtildi.
Kontrollerde aranan bir şahsın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Kontrollerde bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 3,25 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir." denildi.