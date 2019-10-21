Trabzon'da asayiş denetimleri

21.10.2019 11:52

Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, 47'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 78 şahıs, 472 araç, 14 iş yeri, 6 metruk bina ve 28 parkın kontrol edildiği belirtildi.

Kontrollerde aranan bir şahsın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Kontrollerde bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 3,25 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir." denildi.

Kaynak: AA