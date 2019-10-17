Trabzon'da asayiş denetimleri
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, 67'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 120 şahıs, 996 araç, 29 iş yeri ve 33 parkın kontrol edildiği belirtildi.
Kontrollerde, bir kişiye Kabahatler Kanunundan işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kontrollerde 2,63 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 60 araca 15 bin 605 lira para cezası uygulanmış ve 11 araç trafikten men edilmiştir."