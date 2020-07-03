Trabzon'da asayiş Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan asayiş kontrollerinde, bir kamyonda tırda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan asayiş kontrollerinde, bir kamyonda tırda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan uygulamalarda bir kamyon ve tırın durdurulduğu belirtildi.

Uygulamalarda, İstanbul'dan geldiği öğrenilen kamyonda yapılan aramada, 32 gram toz esrar ile durdurulan bir tırda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA