Trabzon'da asayiş
Trabzon'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Trabzon'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde, Ortahisar ilçesi Yalıboyu polis uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araç içerisinde 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 8 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Öte yandan, hakkında adli makamlarca 3 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.K'nin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.