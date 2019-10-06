Trabzon'da asayiş

06.10.2019 15:06

Trabzon'da güvenlik güçlerinin yaptığı denetimler sırasında aranan şüpheliler ile bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yenicuma Mahallesi Cephanelik Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahısların üzerinden 12,55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yunus timlerinin Erdoğdu Mahallesi'nde yaptığı denetimler sırasında ise şüpheli bir şahıs üzerinden bir ruhsatsız tabanca, iki fişek ele geçirildi.

Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu bir araç içerisindeki de şüpheli şahısların üzerinde 84 gram tohum ve esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Trafik cezaları

Trafik ekiplerin alkollü araç kullanımına yönelik yaptıkları denetimlerde, bin 213 araç sorgulandı. Denetimlerde 27 sürücüye alkollü araç kullanımından, 111 sürücüye çeşitli nedenlerden olmak üzere toplam 90 bin 637 lira trafik cezası uygulandı. 11 araç ise men edildi.

Öte yandan, Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi içerisinde, çarşı mahalle bekçilerinin yaptıkları kontroller sırasında hırsızlık suçundan aranan bir kişinin yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA