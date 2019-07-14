Trabzon'da asayiş

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı, ekipler tarafından kaçak içki ve sigara operasyonu ile bir otele yönelikte fuhuş operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan E.N, mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Y ile 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan D.U. yakalandı.

Öte yandan 14 ayrı dosyadan cezaevi firarisi olarak aranan, hakkında kesilmiş 540 bin lira adli para cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 53 plakalı bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 içki şişesi ve 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, Ş.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele "fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlarından 90 gün kapatma cezası uygulandı.

Kaynak: AA