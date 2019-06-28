Trabzon'da asayiş

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, uyuşturucu ile daha etkin bir şekilde mücadele amacıyla gece saatlerinde, halkın yoğun olduğu yerlerde asayiş denetimleri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, gece 23.00 ile 02.00 saatleri arasında yunus timleri, asayiş devriye ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle birlikte halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, uyuşturucu ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek için Ganita sahil bölgesi, Beşirli sahil kısmı ve cepler, Faroz bölgesi, Erdoğdu, Değirmendere, Çukurçayır ve Yenicuma mahalleleri ile Tabakhane mevkisi, vadiler, metruk binalar, umuma açık yerler, otoparklar ve parklar ile yabancıların yoğun olduğu yerlerde eş zamanlı kontrol ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, durumundan şüphelenilen 843 şahsın sorgulandığı, yapılan uygulamada halkın huzur ve sükunun bozucu bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve gençlerimizi tehdit eden suç odaklarıyla ve suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, kentte faaliyet gösteren 5 iş yerinde İl Denetim Komisyon üyelerince yapılan denetim ve kontrollerde, ünlü markalara ait ibareler bulunan toplam 166 taklit ürün ele geçirildi.

Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan 5 şahsın işlemleri Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Kaynak: AA