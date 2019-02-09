Trabzon'da Asayiş
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan E.E. ile 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan 5 ayrı kaydı bulunan cezaevi firarisi Ö.F.Y. de yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ö.F.Y, cezaevine konuldu.
E.E. ve Ş.A'nın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor.
Kaynak: AA