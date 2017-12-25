Trabzon'da Asayiş

Trabzon'da, son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam bin 495 şüpheli şahsın incelendiği belirtildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 9 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 52 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 46,45 gram esrar, eroin, kokain, afyon ve metamfetamin, 2 ecstasy hap ve sentetik eza ürünü, 28 litre kaçak içki, 668 paket kaçak sigara ve 2 adet delici ve kesici alet ele geçirildi.



Ayrıca, yabancı uyruklu 3 kişiye fuhuş ve diğer suçlardan sınır dışı işlemi başlatıldığı belirtilen açıklamada, 4 otel ve apart hakkında yasal işlem başlatıldığı, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 57 şahsın yakalandığı, Kabahatler Kanunundan 73 şahsa işlem yapıldığı, dolandırıcılık, evden hırsızlık, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık olmak üzere 23 olayda 22 şüpheli şahsın yakalandığı aktarıldı.



İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan çalışmalarda ise Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde 20 Aralık'ta, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 800 gram kubar esrar maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesinde, 21 Aralık'ta, şüpheli H.İ.A. isimli şahıs FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



"Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-6" kapsamında 22 Aralık'ta yapılan uygulamalarda Çaykara, Ortahisar ve Düzköy ilçelerinde 4 ruhsatsız tabanca 31 tabanca fişeği, 1 faturasız kuru sıkı tabanca ve 5 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi.



Ayrıca,

İl Jandarma Komutanlığı sorumluk alanında meydana gelen 7 trafik kazasında 10 şahsın yaralandığı bildirildi.