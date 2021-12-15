Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

YOMRA, TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "Uyuşturucu maddelerin murakebesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.K, cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise hakkında "tehdit" suçundan aranan K.Y, "basit yaralama" suçundan aranan A.P, "hakaret" suçundan aranan O.A, "kasten yaralama" suçundan aranan A.E. ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan A.D. isimli şahıslar yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet