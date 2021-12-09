Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 2 yıl 32 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise "basit yaralama" suçundan aranan C.A, B.G. ve H.D. ile hakaret suçundan aranan M.Z. ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan aranan U.K. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde yapılan çalışmalarda, S.N'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve silaha ait şarjör ve 5 fişek ile bıçak ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda ise narkotik madde bulundurduğundan şüphelenilen B.Ç.O, M.S, K.T. ve S.B'nin yer aldığı araçta yapılan aramada bir miktar kubar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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