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Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

Trabzon'da, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle aranan 3 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aran şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan H.M. ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan E.Y. ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranması bulunan B.G. yakaladı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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