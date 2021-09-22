Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda "silahla tehdit" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise "hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.A. yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.