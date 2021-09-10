Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

İl emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay, ve mala zarar verme suçundan aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Açıklamada, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, 'güvenli çevre ve huzurlu toplum' anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik