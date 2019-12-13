Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı
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Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

13.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:38
Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

'da, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 5 günde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 27'si "hırsızlık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "yaralama" suçlarından 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bazılar cezaevi firarisi toplam 32 şahsın yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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