Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

13.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:38

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 5 günde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 27'si "hırsızlık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "yaralama" suçlarından 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bazılar cezaevi firarisi toplam 32 şahsın yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA