Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı
Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan, 8 farklı suçtan aranması ve 3 farklı suçtan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.G. yakalandı.
Ayrıca, başka bir suçtan aranması bulunan E.B. de ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
Şahısların işlemleri Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.
Kaynak: AA
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