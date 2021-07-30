Trabzon'da, aranan şahıs yakalandı
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Trabzon'da, aranan şahıs yakalandı

Trabzon'da, aranan şahıs yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Of ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'un Of ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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