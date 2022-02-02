Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'da, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sürmene, Trabzon, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title