Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'da, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.