Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. yakalandı.

Gözaltına alınan F.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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