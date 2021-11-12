Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Köprübaşı Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "infaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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