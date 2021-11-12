Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Köprübaşı Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "infaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

İnfaz Yönetmeliği'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

İnfaz Yönetmeliği'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title