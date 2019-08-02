Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 7 ayrı suçtan yakalama emri bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı İ.T, Söğütlü Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı.

Yakalanan hükümlü, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA