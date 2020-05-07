Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü
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Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü
07.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:11

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çaykara ilçesi Çambaşı mahallesinde meydana geldi. İlçeye inmekte olan Murat Çolak (40) yönetimindeki 34 PB 3276 Plakalı otomobilin Mezarlıklar Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 45 metrelik uçuruma yuvarlanarak alt yolda durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkardı. Yapılan kontrolde sürücü Murat Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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