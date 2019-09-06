Trabzon'da araç kiralama firmalarına denetim

06.09.2019 11:48

Trabzon'da, polis ekiplerince araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetim ve uygulamalarda toplam 273 araç kiralama firması denetlendi.

Denetimlerde, 4 firmaya, kiralanan araç ve kiralayan şahsın bilgilerini bildirmediğinden dolayı, her firmaya ayrı ayrı 7 bin 762 lira olmak üzere toplam 31 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA