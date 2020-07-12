Trabzon'da "arabalı sinema" etkinliği Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından uzun süredir sinemaya gidemeyen vatandaşlara moral amacıyla "arabalı sinema" etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından uzun süredir sinemaya gidemeyen vatandaşlara moral amacıyla "arabalı sinema" etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, etkinlik kapsamında Yenimahalle'de bulunan İpekyolu Fuar Alanı'nda dev ekranlarda sinema sisteminin kurulduğu belirtildi.

Yaklaşık 200 aracın alındığı alanda, çevreye rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesinin, radyo frekansıyla araçlar içerisinden dinlendiği ifade edilen açıklamada, sinema izlemek için alana gelenlere de patlamış mısır ve meşrubat ikram edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı ve Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini seyretmenin keyfini çıkaran Trabzon halkının, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve ekibine teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA