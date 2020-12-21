Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
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Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

21.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:44

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta bulanan 7 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Melisa S. ve aynı katta bulunan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairenin kullanılamaz hale geldiği olayda, bir tavşan da telef oldu.

Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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