Trabzon'da "Andımız var" Operasyonu
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Trabzon'da "Andımız var" Operasyonu

16.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:18
Trabzon'da

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan "Andımız var" operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan "Andımız var" operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Andımız var" adıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 1'i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon görüntülerini "Uyuşturucu illeti Trabzonumuzun sokaklarında gezemeyecek" ifadeleriyle paylaştı. - TRABZON

Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu
Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu
Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu
Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu
Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu
Trabzon'da 'Andımız var' Operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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