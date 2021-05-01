Ana isale hattında patlama meydana geldi
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Ana isale hattında patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi.

Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi.

Havalimanı mevkisinde, şehre içme suyu sağlayan ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden yükselen su, kara yolunda birikti. Aksayan ulaşım nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.

Polis ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede aldığı tedbirlerin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, patlamanın, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı Pelitli, Konaklar, Yalıncak, Kaşüstü, Kavala, Çilekli, Dolaylı mahalleleri ile Yomra ilçe merkezi ve Namık Kemal Mahallesi'ne içme suyu temin eden 800 milimetre çapındaki çelik ana isale hattında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlamaya bağlı olarak bu mahallelerde gecenin ilerleyen saatlerinde su kesintisi yaşanabileceği ve arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Arızanın 12 saat içinde giderilmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, depolardaki su miktarının vatandaşların ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu, yine de herhangi olumsuzluk yaşanmaması için içme suyunun iktisatlı kullanılması gerektiği kaydedildi.

Ana isale hattında patlama meydana geldi
Ana isale hattında patlama meydana geldi
Ana isale hattında patlama meydana geldi
Ana isale hattında patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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