Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde su hattı çalışması sırasında yaralanan İşçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atayurt ve Başdurak mahalleleri arasındaki çalışma sırasında işçilerden biri, su hattından çıkarılan toprak birikintisi ile boru arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralıyı hastaneye daha hızlı ulaştırmak amacıyla bölgeye ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopter, yaralı işçiye en kısa sürede ulaşabilmek için kara yoluna iniş yaptı.

Sedyeyle helikoptere taşınan yaralı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine nakledildi.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralının tedavisi devam ediyor.