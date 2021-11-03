Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Arsin ilçesinde su hattı çalışması sırasında yaralanan işçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde su hattı çalışması sırasında yaralanan İşçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atayurt ve Başdurak mahalleleri arasındaki çalışma sırasında işçilerden biri, su hattından çıkarılan toprak birikintisi ile boru arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralıyı hastaneye daha hızlı ulaştırmak amacıyla bölgeye ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopter, yaralı işçiye en kısa sürede ulaşabilmek için kara yoluna iniş yaptı.

Sedyeyle helikoptere taşınan yaralı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine nakledildi.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralının tedavisi devam ediyor.

Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi

Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi

Ambulans helikopter yaralı işçi için kara yoluna indi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
Silahlı takı kavgasından sonra ayrılan çiftin birbirinden talep ettiği tazminat dudak uçuklattı

Silahlı takı kavgasından sonra ayrılan çiftin birbirinden talep ettiği tazminat dudak uçuklattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title