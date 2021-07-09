Trabzon'da altyapı çalışması sırasında kesilen doğal gaz borusuna ekipler müdahale etti
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Trabzon'da altyapı çalışması sırasında kesilen doğal gaz borusuna ekipler müdahale etti

Trabzon'da altyapı çalışması sırasında kesilen doğal gaz borusuna ekipler müdahale etti
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun kesilmesi sonucu oluşan sızıntı ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

Trabzon'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun kesilmesi sonucu oluşan sızıntı ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

Ortahisar ilçesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde sürdürülen altyapı çalışmalarında görevli iş makinesi, kazı yaptığı sırada doğal gaz borusunu kesti.

Altyapı çalışmasında görevli personel, sızıntı nedeniyle durumu polis ve doğal gaz firmasına bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak bölgeye verilen doğal gazı kesti.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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