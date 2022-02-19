Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı
AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı.
İlçeye bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Çalışmayı yürüten ekip durumu polis, itfaiye ve doğalgaz firması yetkililerine bildirdi.
Polis ekipleri mahallede çevre güvenliğini alırken, doğalgaz firması yetkilileri de gazı kesti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu doğalgaz borusundaki arıza giderildi.
AA / Duygu Avunduk - Güncel