Trabzon'da altyapı çalışmaları dolayısıyla bazı caddeler trafiğe kapatılacak
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Trabzon'da altyapı çalışmaları dolayısıyla bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Trabzon'da altyapı çalışmaları dolayısıyla bazı caddeler trafiğe kapatılacak
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, altyapı çalışmaları nedeniyle bazı caddelerin 17 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Trabzon'da, altyapı çalışmaları nedeniyle bazı caddelerin 17 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz ve telekomünikasyon çalışmaları nedeniyle Gazipaşa, Kahramanmaraş, İskele ve İran caddelerinin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bugün başlayan çalışmaların, 17 Mayıs saat 05.00'te sona ereceği ve bu caddelerin trafiğe tekrar açılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Havaalanı dolmuş durağı araçlarının kalkış noktasında da çalışma yapılacağı için bu durağın seferlerinin Meydan-Tanjant köprü altında bulunan peron yerlerinden yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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