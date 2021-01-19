Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı
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Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı

19.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:20
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı

Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandıTRABZON'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı bulundu.

Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı

TRABZON'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı bulundu. Çalışmaların durdurulduğu alanda, arkeologlarca inceleme çalışması başlatıldı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi'nde süren alt yapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlanıldı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntının ortaya çıkması üzerine ekipler, çalışmalarını durdurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlarca alanda inceleme çalışması başlatıldı.

'SU YAPISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Alanda inceleme yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Mukaddes Ataman, "Burada bir buluntu ortaya çıkınca gelip baktık. Kubbeyi oluşturan kemerin formu sivri kemer. Bu sivri kemer için şimdilik net bir söylemek doğru olmaz. Arkeologlar bunu inceleyecektir. Kireç tozu harçlı bir malzeme harcında da mermer tozu var. Biz bunu hamam yapılarında su yalıtımı için görüyoruz eski yapılarda. Bu da onun bir su yapısı olduğunu düşündürüyorö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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