Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon ve Rize'den alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 4 kişiden 1'inin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edildiği bilgisine ulaştıklarını belirtti. Dr. Usta, "Değerli halkımız, ülkemizde olduğu gibi ilimiz ve çevre illerde de son günlerde kaçak alkol kullanımına bağlı alkol zehirlenmeleri vakalarına rastlanmıştır. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

 Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

 Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title