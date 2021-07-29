Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
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Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TRABZON'un Hayrat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheliler Abdi ve Ishak Bektaş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
Son dakika haberi... TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
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