TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
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TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Hayrat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi hayatını kaybetti.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan 2 kişi aranıyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesinin üyeleri arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olayda, Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TRABZON - DHA

TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ
TRABZON'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
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