Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:48
Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

'un ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde 'nın Patnos ilçesinden geldikleri öğrenilen C.V., Volkan V. ve Şirin V. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden gruptan C.V., elindeki bıçakla akrabaları Volkan V. ve Şirin V.'ye saldırdı. Vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, C.V. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Volkan V.'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine, Şirin V.'yi ise Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. C.V. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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