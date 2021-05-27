Trabzon'da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G.'nin de aralarında bulunduğu, içlerinde astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.