Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

02.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:25
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangında, istasyonda hasar oluşurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 21:26:26. #1.14#
title