Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangında, istasyonda hasar oluşurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı