Trabzon'da ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti
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Trabzon'da ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti

Trabzon'da ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Yomra ilçesinde ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti.

Trabzon'un Yomra ilçesinde ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde Yusuf Can'a ait ahırın kapısını kıran ayı, içerideki koyunlara saldırdı.

Saldırı sonucu ahırdaki koyunlardan 4'ü telef oldu.

Hayvanların sahibi Can, gazetecilere, sabah ahırına geldiğinde durumu farkettiğini belirterek, "Jandarmayı aradım ve tutanak tuttular. Bölgede çok sayıda ayı var. Biz de zaman zaman korkuyoruz. Biz bu ayıları öldürmek istemiyoruz. Yetkililerin bu konuda çözüm bulmasını istiyorum. Çünkü tek geçim kaynağım hayvancılık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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