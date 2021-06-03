Trabzon'da ağustosun ikinci haftasının "Dünya Fındık Haftası" olarak kutlanması için çalışma başlatıldı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclisi, ağustos ayının ikinci haftasının "Dünya Fındık Haftası" olarak kutlanması için çalışma başlattı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclisi, ağustos ayının ikinci haftasının "Dünya Fındık Haftası" olarak kutlanması için çalışma başlattı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, bir dünya ürünü olan fındığın, büyük kısmının Türkiye'de üretilip satıldığına dikkati çekerek, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dünyanın 150'ye yakın ülkesine gönderilen fındığın tanıtımına katkı yapmak istediklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de birçok alanda farkındalık yaratmak amacıyla önemli günler ve haftaların kutlandığını belirten Ergan, TTB Meclisi'nde karar alarak ağustos ayının ikinci haftasının Dünya Fındık Haftası olarak değerlendirilip kutlanması için çalışma başlattıklarını aktardı.

Ergan, fındık hasadı genellikle ağustos ayının ikinci haftasında başladığı için tarihi bu şekilde belirlediklerini ifade etti.

Dünya Fındık Haftası'nı tescil ettirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Ergan, şöyle devam etti:

"Öncelikle fındıkla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişareye geçtik. Önümüzdeki süreçte dünyada ve Türkiye'de fındık sektörüyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla konuyu paylaşıp önümüzdeki ağustostan başlamak üzere Dünya Fındık Haftası'nı etkinliklerle değerlendirecek, kutlayacağız."

Ergan, Dünya Fındık Haftası ile yapmak istediklerinin, bir dünya ürünü olan fındığı bir hafta boyunca her yönüyle ele alacak organizasyonları sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirmek olduğuna işaret ederek, Dünya Fındık Haftası'nın kabul görmesi için Dünya Sert Kabuklu Meyveler Konseyi ile de irtibat kuracaklarını kaydetti.

Fındığın Türkiye için çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Ergan, "Bugün, yılda 2 milyar dolar civarında olan fındık ihracatımızı kısa bir gelecekte 4-5 milyar dolara çıkarabileceğiz. Bu vesileyle tanıtımını fazlaca yaparsak daha çok üretip daha çok satıp daha çok döviz elde edeceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay