Trabzon'da açık havada tiyatro günleri 2 Temmuz'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da açık havada tiyatro günleri 2 Temmuz'da başlayacak

Trabzon'da açık havada tiyatro günleri 2 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Kültür Sanat

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikincisi düzenlenecek "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde 8 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikincisi düzenlenecek "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde 8 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, ilçedeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ilki geçen yıl yapılan etkinliğin ikincisini 2-9 Temmuz'da gerçekleştireceklerini söyledi.

İlçedeki sahil parkta organize edilecek etkinlikte, Trabzon'un yanı sıra Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Erzurum'daki tiyatro gruplarının oyunlarının beğeniye sunulacağını anlatan Bayraktar, organizasyonun geçen sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesini beklediklerini belirtti.

Açık Hava Tiyatro Günleri'nin, Gümüşhane Yankı Kumpanya Tiyatrosu'nun 2 Temmuz saat 20.00'de "Kamuran'ın Melekleri" oyunuyla başlayacağını bildiren Bayraktar, 3 Temmuz'da Trabzon DT'nin "Korkut Ata", 4 Temmuz'da Erzurum Medya Sanat Evi Tiyatrosu'nun "Kızıl Sır", 5 Temmuz'da Trabzon Sanat Tiyatrosu'nun "Her Hırsız Haydut Değildir", 6 Temmuz'da Trabzon DT'nin "Oz Büyücüsü", 7 Temmuz'da Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Çotanaklar Ayı Burhan", 8 Temmuz'da Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun "Evlendirme" ve 9 Temmuz'da da Samsun Hayal Atölyesi Tiyatrosu'nun "Kahvede Şenlik Var" oyununun beğeniye sunulacağını kaydetti.

Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı yeniden tiyatroyla buluşturmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı ailesiyle, çocuklarıyla sahil parktaki bu güzel etkinliğimize bekliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Brad Pitt Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da açık havada tiyatro günleri 2 Temmuz'da başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:01:23. #1.14#

title