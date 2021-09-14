Trabzon'da abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde abartılı egzozu bulunan bir araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesi Soğuksu Kavşağı'ndaki trafik denetimlerinde, gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bir araç durduruldu.

Abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedilirken, sürücüsüne idari para cezası uygulanıp, ceza puanı düşürüldü.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.