Trabzon'da abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedildi - Haberler
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Trabzon'da abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedildi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde abartılı egzozu bulunan bir araç trafikten menedildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde abartılı egzozu bulunan bir araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tanjant Caddesi üzerinde bazı araçların farklı saatlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede aşırı yüksek ses çıkaran abartılı egzozlarının olduğu belirlendi.

Trafikten menedilen aracın sürücüsüne idari para cezası kesildi, ceza puanlarıyla ilgili işlem yapıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da abartılı egzozu bulunan araç trafikten menedildi - Haberler
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