Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde, abartılı egzoz bulunan 3 araç trafikten men edildi.

TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde, abartılı egzoz bulunan 3 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi ve Reşadiye Kavşağında yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç durduruldu.

Yapılan incelemede abartılı egzozlu oldukları anlaşılan araçlar trafikten men edildi, sürücülerin ise ceza puanları düşürüldü.

Sürmene ilçesi eski Sahil Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilerek durdurulan ve abartılı egzoz bulunan 1 araç trafikten men edildi, sürücünün 20 ceza puanı düşürüldü.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve sükununu bozan abartılı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi

 Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Demet Akalın Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:48:39. #1.17#