Trabzon'da abart egzoz avı
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Trabzon'da abart egzoz avı

Trabzon'da abart egzoz avı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor.

Trabzon'da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de abart egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis ekipleri durdurulan araçlarda yaptıkları incelemede gürültü çıkaran egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza kesiyor.

Özellikle Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne görevine bir süre önce atanan Kenan Aydoğan'ın göreve başlamasıyla titiz bir şekilde kent genelinde abart egzozlu araçları takibe alan polis ekipleri, standart dışı egzoz kullanımına bin 516 TL'den başlayan para cezaları kesiyor. Çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran araçlara adeta savaş açan polis ekipleri 2 ayda yaklaşık 50 aracı trafikten men etti. Trafik güvenliğini tehdit eden araç kullanımını da sıkı bir şekilde denetleyen polis ekipleri, yayları kesik araçlara da göz açtırmıyor.

Vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar için sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince idari para cezası kesilirken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler. - TRABZON

Trabzon'da abart egzoz avı
Trabzon'da abart egzoz avı
Trabzon'da abart egzoz avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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