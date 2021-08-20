Trabzon'da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti
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Trabzon'da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti

Trabzon'da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Trabzon'da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti.

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Trabzon'da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti. Of'un kaymakamı ise asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yapılan atamalara göre; Amasya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale Ortahisar Kaymakamlığına, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan İstanbul Silivri Kaymakamlığına, Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk Sivas Vali Yardımcılığına, Diyarbakır Hazro Kaymakamı Ferhat Vardar Beşikdüzü Kaymakamlığına, Trabzon Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol Trabzon Vali Yardımcılığına, Bartın Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel Çaykara Kaymakamlığına, Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Konya Doğanhisar Kaymakamı Anıl Adıgüzel Dernekpazarı Kaymakamlığına, Köprübaşı Kaymakamı Murat Ekinci Şırnak Vali Yardımcılığına, Malatya Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke Köprübaşı Kaymakamlığına, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta Muğla Dalaman Kaymakamlığına, Çanakkale Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan Vakfıkebir Kaymakamlığına, Van Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak Yomra Kaymakamlığına, Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı, Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal Adıyaman Sincik Kaymakamlığına, Iğdır Valiliği Kaymakam Adayı Zekeriya Murat Şahan Şalpazarı Kaymakamlığına atandı.

Geçen yıl, Muğla Yatağan Kaymakamlığı görevindeyken vekaleten Of Kaymakamlığı görevine atanan Hayrettin Çiçek ise Of Kaymakamlığına asaleten atandı.

Trabzon Vali Yardımcılığı kadrosunda da değişimler yaşandı. Atama kararlarına göre; Kayseri Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin Trabzon Vali Yardımcılığına, Rize Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş Ordu Vali Yardımcılığına, Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Yapıcı Zonguldak Karadeniz Ereğli Kaymakamlığına, Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Ali İhsan Selimoğlu Osmaniye Toprakkale Kaymakamlığı görevlerine atandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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