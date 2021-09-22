Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman mevkiindeki dal-çık içerisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Gürcü plakalı tır ve karayollarına ait bir araç ile birlikte toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Gürcü plakalı tır ve karayolları aracının arasına sıkışan otomobildeki yaralılar için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışmasıyla otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Trabzon-Giresun istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Trafik yan yoldan kontrol bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'da 7 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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