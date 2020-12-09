Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile engellilere yapılandırma kolaylığı
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Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile engellilere yapılandırma kolaylığı

09.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:30
Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile engellilere yapılandırma kolaylığı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince su, atık su ve katılma payı borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü ve engelli abonelerin evlerine giderek yapılandırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince su, atık su ve katılma payı borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü ve engelli abonelerin evlerine giderek yapılandırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, 17 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında su, atık su ve katılma payı borcu olan abonelere yönelik yapılandırma başvuruları alınmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların başvuru işlemlerini daha kolay yapması için e-Devlet üzerinden de müracaat imkanı sağlayan TİSKİ Genel Müdürlüğü, toplum sağlığının korunması adına alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararları gereğince 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların yapılandırma başvurularını adreslerinde alıyor.

Bu kapsamda, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ikamet eden Ferit Yurtsever'in (65) başvurusu, adresine giden TİSKİ ekiplerince alınarak borcu yapılandırıldı.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yurtsever, ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, halkın işini kolaylaştırmak amacıyla faaliyete geçirilen uygulamayla, pandemi döneminde hem 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların riske atılmadığını hem de yapılandırma merkezlerinde yoğunluk oluşmamasını sağladıklarını belirtti.

Yapılandırma başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini aktaran Zorluoğlu, e-Devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştiremeyen 65 yaş üstü ve engelli abonelerin TİSKİ'nin "Alo 185" numaralı çağrı merkezinden talepte bulunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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