Trabzon'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 yıldır aranan M.N. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından M.N, cezaevine teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Beşikdüzü, Trabzon, Terör, Güncel, Haberler

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