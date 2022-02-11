Trabzon'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 yıldır aranan M.N. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından M.N, cezaevine teslim edildi.