Trabzon'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı
AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 yıldır aranan M.N. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından M.N, cezaevine teslim edildi.
AA / Duygu Avunduk - Güncel