Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi
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Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

04.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:13
Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi

'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 6 yabancı terör savaşçını yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra geri gönderme merkezine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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